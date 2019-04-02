Дешевший газ, електронні рецепти, допомога на дітей: що зміниться у квітні

Газ все ж подешевшає, щоправда, лише для промислових споживачів. Молодих українців призовуть в армію. Допомогу на дітей держава збільшить, а ліки можна буде отримати за електронним рецептом. Детальніше, що чекає нового у квітні – у публікації 24 каналу.

Дешевший газ для промисловості

З 1 квітня "Нафтогаз" продаватиме промисловості газ дешевше, ніж побутовим споживачам – від 7 188 до 8 380 гривень за тисячу кубометрів проти 8550.

Таке рішення в "Нафтогазі" пояснили тим, що в березні його компанії скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів.

Для побутових споживачів газ не подешевшає, оскільки цю ціну встановлює Кабмін спеціальним розпорядженням. "Нафтогаз" пропонував відмінити спеціальні ціни на газ для населення і перейти на ринкове ціноутворення (чого і хоче МВФ) – тоді можливо буде, що газ дешевшатиме і для них за сприятливих умов на ринку. Уряд відмовився від цього, мотивуючи, що на ринку можуть бути і не сприятливі умови – тоді газ дорожчатиме.

Але як мінімум, нижчі ціни для промисловості означають, що її товари не подорожчають.

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Допомога на дітей

З 1 квітня багатодітним сім'ям в Україні доплачуватимуть 1 629 гривень на дитину до вже призначеної допомоги. З 1 липня доплачуватимуть більше, на скільки поки не відомо.

Такі доплати отримають 158,8 тисячі дітей, підрахували в Мінсоцполітики. На програму витрачатимуть понад 200 мільйонів гривень на місяць.

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Електронні рецепти на доступні ліки

З 1 квітня урядова програма "Доступні ліки" переходить під управління Національної служби здоров'я України. Пацієнти отримуватимуть ліки за електронними рецептами.

За цією програмою можуть отримати ліки люди, які мають: серцево-судинні захворювання

діабет ІІ типу

бронхіальну астму

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Весняний призов в армію

1 квітня в Україні розпочався весняний призов на строкову службу, який триватиме до 30 червня. У цей період до української армії призвуть 18 752 мододих українців. З них найбільше поповнять лави Збройних сил України – 9 тисяч осіб.

На службу призиватимуть чоловіків 20-27 років придатних за станом здоров'я і які не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Термін служби – до 18 місяців

Для українців з вищою освітою магістра (спеціаліста) – до 12 місяців Початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного (міськрайонного) військового комісаріату.

Безвіз у Таїланд

З 14 квітня 2019 року громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз. Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний). Без візи в країні українцям можна бути до 30 днів.

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Крім всього цього, нас чекатиме другий тур президентських виборів (21 квітня).