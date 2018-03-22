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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Квіти магнолії перетворили Стамбул на казкове місто: дивовижні фото

2250 Читать новость на русском
У Туреччині розцвіли магнолії
У Туреччині розцвіли магнолії / Фото із соцмереж

У світі вирує справжня весна. Так, одне з найбільших міст Туреччини перетворилось на рожево-біле казкове місто. Сотні туристів з усього світу приїхали помилуватись красою природи.

Найбільші парки Стамбула заквітчались магнолією. Дивовижні кадри опублікували користувачі соціальної мережі Instagram. Більшість з очевидців – місцеві жителі Стамбула, які з нетерпінням чекали цвітіння дерев.

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Для туристів тамтешні ЗМІ склали список парків, де можна побачити неймовірну красу магнолій. Так, зараз варто відвідати парки Еріган, Гулхане, Макка, Бочініка Бакіркой, Улус та популярний дендрарій Ататюрк.

Допис, поширений Ebru (@ebru.34.t)

Допис, поширений Ebru (@ebru.34.t)

Теги: LifeStyle Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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