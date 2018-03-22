Квіти магнолії перетворили Стамбул на казкове місто: дивовижні фото
У світі вирує справжня весна. Так, одне з найбільших міст Туреччини перетворилось на рожево-біле казкове місто. Сотні туристів з усього світу приїхали помилуватись красою природи.
Найбільші парки Стамбула заквітчались магнолією. Дивовижні кадри опублікували користувачі соціальної мережі Instagram. Більшість з очевидців – місцеві жителі Стамбула, які з нетерпінням чекали цвітіння дерев.
Читайте також: В Японії розцвіли перші сакури: казкові фото
Для туристів тамтешні ЗМІ склали список парків, де можна побачити неймовірну красу магнолій. Так, зараз варто відвідати парки Еріган, Гулхане, Макка, Бочініка Бакіркой, Улус та популярний дендрарій Ататюрк.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі