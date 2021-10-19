Паралімпійцям з порушенням зору теж подарували звичайні книжки. Хоч вони їх читати не зможуть. Про це розповіла українська тенісистка й чемпіонка Паралімпійських ігор Марина Литовченко.
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Харків "пишається"
Марина Литовчинко розповіла, що після повернення з Токіо всі паралімпійці зустрілися з виконувачем обов'язків глави Харківської ОДА Олександром Скакуном і главою Харківської облради Тетяною Єгоровою-Луценко.
Чиновники подякували спортсменам і похвалили їх за призові місця й чималі досягнення. Опісля вони вручили паралімпійцям квіти і павербанки.
Квитки в зоопарк і книжки від мерії
Згодом призери зустрілися з виконувачем обов'язків мера Харкова Ігорем Тереховим. Він теж подякував паралімпійцям за результати й наполегливу працю.
Опісля Терехов подарував їм квитки в зоопарк і книги про Харків. Чемпіонка зауважує, що багато паралімпійців з порушенням зору. Тому, на її думку, подарунки – недоречні. Краще було подарувати хоча б книги шрифтом Брайля.