Квитки в зоопарк і павербанки: як у Харкові "винагородили" паралімпійців
Джерело:фейсбук Марини Литовченко
Призерам Паралімпіади-2020 з Харкова міська влада спочатку подарувала квіти й павербанки. Згодом їх "винагородили" квитками в зоопарк і книгами про місто. Обіцяної грошової винагороди паралімпійці не отримали.
Паралімпійцям з порушенням зору теж подарували звичайні книжки. Хоч вони їх читати не зможуть. Про це розповіла українська тенісистка й чемпіонка Паралімпійських ігор Марина Литовченко.
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Харків "пишається"
Марина Литовчинко розповіла, що після повернення з Токіо всі паралімпійці зустрілися з виконувачем обов'язків глави Харківської ОДА Олександром Скакуном і главою Харківської облради Тетяною Єгоровою-Луценко.
Чиновники подякували спортсменам і похвалили їх за призові місця й чималі досягнення. Опісля вони вручили паралімпійцям квіти і павербанки.
Квитки в зоопарк і книжки від мерії
Згодом призери зустрілися з виконувачем обов'язків мера Харкова Ігорем Тереховим. Він теж подякував паралімпійцям за результати й наполегливу працю.
Опісля Терехов подарував їм квитки в зоопарк і книги про Харків. Чемпіонка зауважує, що багато паралімпійців з порушенням зору. Тому, на її думку, подарунки – недоречні. Краще було подарувати хоча б книги шрифтом Брайля.Зверніть увагу! 12 жовтня Харківська міськрада повідомила, що винагородить всіх учасників Олімпійських і Паралімпійських ігор. Зокрема паралімпійці мали отримати 75 тисяч гривень за "золото", 50 тисяч гривень за "срібло" та 30 тисяч гривень за "бронзу". До того ж всі учасники Паралімпійських ігор мали отримати 200 тисяч гривень незалежно від медалей.