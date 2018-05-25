Квитки на фінал Ліги чемпіонів: у продаж надійдуть ще близько тисячі перепусток на гру

У Києві можна буде придбати ще близько тисячі квитків на фінал Ліги чемпіонів між іспанським "Реалом" та англійським "Ліверпулем", який відбудеться у суботу, 26 травня.

Це квитки, які повернули фанати "Реалу", які не зуміли потрапити на матч з різних причин, повідомляє AFP.

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Варто додати, що ці квитки не можуть бути продані фанатам "Ліверпуля" з міркувань безпеки. Однак вони продаватимуться місцевим вболівальникам.