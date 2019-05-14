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      Квитки на усі потяги з України до Польщі можна буде придбати онлайн

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      "Укрзалізниця" розширює онлайн-послуги
      "Укрзалізниця" розширює онлайн-послуги / Фото з відкритих джерел

      Раніше онлайн-сервіс продажу залізничних квитків не дозволяв купувати місця у потягах до Польщі, крім окремих рейсів. З 15 травня 2019 року така можливість з'явиться.

      Придбати онлайн квитки на будь-який рейс з України до Польщі зможуть усі охочі – пообіцяв на своїй сторінці у Facebook голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

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      "Онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі запускаємо на https://booking.uz.gov.ua. Раніше це було доступно лише для окремих рейсів. Пасажири справедливо нарікали на незручність сервісу. Укрзалізниця максимально прискорювала фінальні домовленості з польськими колегами", – написав він. 

      Також чиновник запевнив, що серед пріоритетних питань – намір додати до онлайн-послуг можливість придбати квитки на "Бориспільський експрес", який сполучає залізничний вокзал у Києві з аеропортом "Бориспіль".

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      Теги: Новини України Укрзалізниця Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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