Квитки на усі потяги з України до Польщі можна буде придбати онлайн

Раніше онлайн-сервіс продажу залізничних квитків не дозволяв купувати місця у потягах до Польщі, крім окремих рейсів. З 15 травня 2019 року така можливість з'явиться.

Придбати онлайн квитки на будь-який рейс з України до Польщі зможуть усі охочі – пообіцяв на своїй сторінці у Facebook голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

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"Онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі запускаємо на https://booking.uz.gov.ua. Раніше це було доступно лише для окремих рейсів. Пасажири справедливо нарікали на незручність сервісу. Укрзалізниця максимально прискорювала фінальні домовленості з польськими колегами", – написав він.

Також чиновник запевнив, що серед пріоритетних питань – намір додати до онлайн-послуг можливість придбати квитки на "Бориспільський експрес", який сполучає залізничний вокзал у Києві з аеропортом "Бориспіль".