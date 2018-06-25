Квитки у космос можна буде купити вже наступного року

Вже у 2019 році аерокосмічна компанія Blue Origin планує налагодити продаж квитків на польоти в космос. Щоправда, першими пасажирами під час випробувальних польотів будуть співробітники компанії.

Про це розповів старший віце-президент компанії Роб Майерсон, інформує N + 1.

Пілотні запуски мають відбутись незабаром. Першими полетять співробітники компанії, і вже після проходження всіх випробувань New Shepard почне приймати на борт космічних туристів.

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Щоправда наразі невідомо, скільки буде коштувати квиток, і коли клієнти Blue Origin полетять в космос.

Компанія вже протягом 8 років тестує запуск ракети New Shepard, та поки у космос запускали тільки манекен. У 2016 році повідомлялося про плани щодо запуску перших туристів в 2018 році, проте потім терміни перенеслися на квітень 2019.

Що таке Blue Origin? Це приватна аерокосмічна компанія, що спеціалізується на так званому "космічному туризмі". Інженери компанії вже побудували і тестують систему New Shepard, що складається з багаторазової ракети-носія і пасажирської капсули з великими ілюмінаторами.

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