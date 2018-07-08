Квітковий манікюр: 15 найкращих ідей у фото

Спробуйте намалювати на нігтях квітковий орнамент, який додасть мрійливого та літнього настрою.

Квітковий манікюр може бути в різному виконанні: пастельна основа з невеликими квіточками, імпресіоністські мотиви з великою кількістю змішаних кольорів або блиск та золото. Навіть френч можна зробити з квітами.

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Пропонуємо 15 ідей квіткового манікюру.

Ніжні ромашки:

Допис, поширений Olive & June (@oliveandjune) 30 Чер 2018 р. о 10:49 PDT

Кактуси:

Допис, поширений Cecilia Luna Hdz (@cmoon.nails) 25 Січ 2018 р. о 8:20 PST

Яскраві пелюстки:

Допис, поширений Eda Levenson | LFN (@ladyfancynails) 30 Чер 2018 р. о 7:55 PDT

Стрази у вигляді квітів:

Допис, поширений Park Eunkyung (@nail_unistella) 8 Тра 2018 р. о 10:47 PDT

Квіти на білому фоні:

Допис, поширений WAH Nails London (@wahnails) 5 Лип 2018 р. о 9:52 PDT

Ще один яскравий літній варіант:

Допис, поширений Imarninails (@imarninails) 11 Тра 2018 р. о 7:41 PDT

По квітці на кожному пальчику:

Допис, поширений Imarninails (@imarninails) 16 Бер 2018 р. о 12:58 PDT

Нюдові квіти:

Допис, поширений Cassandre Marie (@cassmariebeauty) 11 Лют 2018 р. о 7:19 PST

Мінімалістичні троянди:

Допис, поширений L U V N A I L S H O P (@luvnailshop) 19 Тра 2018 р. о 2:56 PDT

Ще один варіант троянд:

Допис, поширений Park Eunkyung (@nail_unistella) 8 Бер 2018 р. о 4:43 PST

Логоманія у квітах:

Допис, поширений (@anouskaanastasia) 12 Чер 2018 р. о 5:53 PDT

Контраст:

Допис, поширений Imarninails (@imarninails) 24 Вер 2017 р. о 8:55 PDT

Чорні троянди:

Допис, поширений Imarninails (@imarninails) 9 Бер 2017 р. о 5:42 PST

Барвистий букет:

Допис, поширений Ash Crowe (@astrowifey) 23 Чер 2018 р. о 5:03 PDT

Сакура: