Квітковий манікюр: 15 найкращих ідей у фото
Спробуйте намалювати на нігтях квітковий орнамент, який додасть мрійливого та літнього настрою.
Квітковий манікюр може бути в різному виконанні: пастельна основа з невеликими квіточками, імпресіоністські мотиви з великою кількістю змішаних кольорів або блиск та золото. Навіть френч можна зробити з квітами.
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Пропонуємо 15 ідей квіткового манікюру.
Ніжні ромашки:
Кактуси:
Яскраві пелюстки:
Стрази у вигляді квітів:
Квіти на білому фоні:
Ще один яскравий літній варіант:
По квітці на кожному пальчику:
Нюдові квіти:
Мінімалістичні троянди:
Ще один варіант троянд:
Логоманія у квітах:
Контраст:
Чорні троянди:
Барвистий букет:
Сакура:
Джерело: 24 Канал
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