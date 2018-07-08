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Квітковий манікюр: 15 найкращих ідей у фото

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Квітковий манікюр 2018
Квітковий манікюр 2018 / sonailicious.com

Спробуйте намалювати на нігтях квітковий орнамент, який додасть мрійливого та літнього настрою.

Квітковий манікюр може бути в різному виконанні: пастельна основа з невеликими квіточками, імпресіоністські мотиви з великою кількістю змішаних кольорів або блиск та золото. Навіть френч можна зробити з квітами.

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Пропонуємо 15 ідей квіткового манікюру. 

Ніжні ромашки:

Кактуси:

Яскраві пелюстки:

Стрази у вигляді квітів:

Квіти на білому фоні:

Ще один яскравий літній варіант:

По квітці на кожному пальчику:

Нюдові квіти:

Мінімалістичні троянди:

Ще один варіант троянд:

Логоманія у квітах: 

 

Допис, поширений (@anouskaanastasia)

Контраст:

Чорні троянди: 

Барвистий букет:

 

Допис, поширений Ash Crowe (@astrowifey)

Сакура:

 

Допис, поширений Ash Crowe (@astrowifey)

 

Теги: LifeStyle Краса Манікюр
Джерело: 24 Канал
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