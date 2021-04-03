Квиток у космос і DeLorean з "Назад у майбутнє": що задекларував мер Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов опублікував свою декларацію за 2020 рік. Серед вказаного є земельні ділянки, квартири, елітні автомобілі та коштовні прикраси.

Також з 2009 року він володіє квитком на суборбітальний політ в космос. Його вартість 1,4 мільйона доларів.

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Задекларовані квартири

Серед задекларованих об'єктів нерухомості є квартира у Дніпрі вартістю 653 тисячі гривень. Її площа – 279,6 квадратних метрів. На дружину Марину Філатову записані 2 квартири:

у Києві за 2 мільйони гривень, площею 212 квадратних метри;

у Дніпрі за 731 тисячу гривень, площею 824 квадратних метри.

Також мер Дніпра має житловий будинок з прибудинковою територією площею 1 395 квадратних метрів у Дніпровській області. На ім'я дружини записані 4 земельні ділянки, на ім'я Філатова – 3, і ще одна – у спільні власності подружжя.

Мер задекларував елітні годинники і прикраси

У декларації є 5 елітних годинників з невідомою ціною. У переліку є такі бренди: Breguet, Cartier, Officine Panerai, Audemars Piguet та Atmos.

. За рік на посаді міського голови Філатов отримав 368 615 гривень зарплати. Від здачі майна в оренду – ще понад 845 тисяч гривень.

Дружина мера володіє коштовностями: каблучкою зі смарагдом і трьома шубами. Також вона має прикраси марки Cartier:

кольє за 96 тисяч гривень;

кольє за 258 тисяч гривень;

каблучка з діамантом за 264 тисяч гривень;

сережки за 124 та 106 тисяч гривень.

Філатов володіє старовинними автомобілями

Серед задекларованого майна у переліку є низка автомобілів. Перш за все, старовинні колекційні авто: Toyota, Land Cruizer FJ140 1963 випуску і DeLorean 1981 року випуску. А також – один раритетний мотоцикл BMW з коляскою 1961 року.

Також мер має гідроцикл, вітрильне судно і вертоліт Eurocopter

Філатов має і такий транспорт: Мерседес S600L вартістю понад 5 мільйонів гривень (2012 року випуску), Jaguar XJS Convert, Mercedes-Benz, Dodge RAM і 2 легкових мотоцикли. Водночас на його жінку записані Porsche Panamera, Porsche Cayenne, Porsche Carrera.