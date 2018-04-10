Українцям обіцяють потяг до Риги за 59 євро

Укрзалізниця вже закупила 28 вагонів, які курсуватимуть напрямком Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига. Проте наразі невідомо дату запуску потягу.

Про це пише заступник Міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк у Facebook.

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Потягу "чотирьох столиць" бути. Вартість квитка купейним вагоном до Риги, буде становити близько 1855 грн (59€),

– розповів Лавренюк.

Тарифна рада Міністрества інфраструктури України вже ухвалила рішення про внесення змін до тарифів на перевезення пасажирів та багажу.

Юрій Лавренюк на питання щодо тривалості подорожі, відповів, що дорога з Києва до Риги триватиме 15 годин разом із врахуванням часу на кордоні.