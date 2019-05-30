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      Квиток у музей за 25 євро: іспанець обурився сервісом Kyiv Pass

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      Туристу гроші повернули
      Туристу гроші повернули / Колаж 24 каналу

      Турист з Іспанії по приїзду в Київ купив картку Kyiv Pass за 25 євро. За її наявності він мав би "безкоштовно" потрапити у низку музеїв та пам'яток архітектури, скористатись метро та екскурсійним автобусом. Але не потрапив і не скористався.

      Виявилось, що туристична картка взагалі у Києві не актуальна. Карлес не зміг з нею використати ні свої п’ять поїздок громадським транспортом, ні, наприклад, Софійський собор відвідати. Всюди іноземець чув, що картку не приймуть, бо адміністрація певного закладу не уклала договори з КМДА. Хіба до Музею історії України у Другій світовій війні за Kyiv Pass пройшов. Оскільки карткою вдалось скористатись тільки там, то виходить, що один похід до київського музею туристу з Іспанії обійшовся у 25 євро. Всю епопею він описав на одному з форумів для туристів, передає "Хмарочос". 

      Читайте також: У Львові запровадили туристичні картки: що це таке та як працює

      Як тільки ситуація набула розголосу, про неї відреагували і в КМДА. Вони зв'язались із іспанцем, вибачились та пояснили, що картку Kyiv Pass йому, очевидно, продали помилково.

      Карти вже місяць як не повинні були продаватися, бо йде реорганізація проекту. Як виявилось, новий стажер в одній із крамничок "Борисполя" продав стару картку, яка не працює, – прокоментував очільник Управління туризму КМДА Антон Тараненко.

      Туристу повернули кошти за картку. Карлес, у свою чергу, доповнив свій пост тим, що місцева влада відреагувала на його пост та врегулювала ситуацію. Хлопець зазначив, що, не враховуючи згаданий інцидент, і Київ, і місцеві люди йому сподобались. 

      blog_ava
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      Теги: Новини Києва Подорожі
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