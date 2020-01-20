КВУ оцінив роботу депутатів і лідерів фракцій під час сесії Ради: хто працював найгірше

17 січня відбулося останнє пленарне засідання другої сесії Верховної Ради, яка почала свою роботу на початку вересня 2019 року. Комітет виборців оцінив роботу лідерів фракцій і депутатів. Найвищі показники роботи – у Ірини Геращенко, Артура Герасимова і Сергія Рахманіна.

Про це повідомила пресслужба КВУ на своїй фейсбук-сторінці.

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Показники, за якими Комітет виборців оцінював роботу депутатів:

участь у пленарних засіданнях Ради,

участь у голосуваннях,

відвідування засідань комітетів,

успішність законодавчої роботи.

Хто працював у Раді найгірше

Вадим Рабінович (ОПЗЖ) взяв участь лише у 14% голосувань Ради. Це один із найнижчих результатів серед усіх нардепів,

Юрій Бойко (ОПЗЖ) взяв участь у 17% голосувань парламенту за час роботи другої сесії,

Юлія Тимошенко за п'ять місяців була присутня лише на 38% засідань Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, членом якого вона є.

Давид Арахамія також відвідав тільки 38% засідань Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, членом якого він є.

Хто з депутатів працював найкраще

Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") відвідала 100% засідань Ради (найвищий результат серед лідерів фракцій), 86% засідань Комітету, взяла участь у 83% голосувань (найвищий результат серед лідерів фракцій), подала 57 законопроєктів, шість з яких було прийнято.

Артур Герасимов ("Європейська солідарність") відвідав 87% засідань парламенту, взяв участь в 76% голосувань, був присутній на 95% засідань Комітету (найвищий результат серед лідерів фракцій), подав 27 законопроектів, шість з яких було підтримано.

Сергій Рахманін ("Голос") відвідав 91% засідань, 88% засідань Комітету, взяв участь в 78% голосувань, подав 16 законопроектів, чотири з яких були прийняті.

Відзначимо, що Комітет виборців України раніше підсумував голосування нардепів у грудні 2019-го року. Так, найактивнішою виявилася пропрезидентська "Слуга народу", трохи відстала від неї фракція "Голосу".

"Слуги народу" взяли участь у 86% голосувань, "Голос" – у 85, і трохи менше "Європейська солідарність" – у 79%. Один нардеп із перелічених фракцій брав участь у 8 з 10 голосуваннях.



Як нардепи працювали у грудні / інфографіка 24 каналу