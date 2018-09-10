К'яра Ферраньї у відвертій позі знялася для обкладинки глянцю: фото

Італійська блогерка К’яра Ферраньї, яка нещодавно вперше вийшла заміж, прикрасила обкладинку китайського глянцевого журналу Grazia.

Про це К'яра Ферраньї повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Ірина Шейк з коротким волоссям прикрасила обкладинку журналу: фото

31-річна італійська зірка позує у своєму улюбленому бренді Dior. Більшість фото зроблені на лаконічному сірому фоні стіни, на якому образи К'яри виглядають яскраво і контрастно.

"Нова обкладинка китайського Grazia у моєму улюбленому Dior. Не можу дочекатися, щоб повернутися у Китаю у листопаді", – прокоментувала знімки Ферраньї.



К'яра Ферраньї для журналу Grazia



К'яра Ферраньї для журналу Grazia



К'яра Ферраньї для журналу Grazia



К'яра Ферраньї для журналу Grazia



К'яра Ферраньї для журналу Grazia

Нагадаємо, 1 вересня на італійському острові Сицилія пройшла розкішна весільна церемонія К'яри Ферраньї, яку вже назвали "королівською". Наречена вийшла до вівтаря у розкішній сукні від Dior, верх якої був зроблений з мережива, а низ мав чималий шлейф.

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.



Чоловік зірки – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія.