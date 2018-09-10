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К'яра Ферраньї у відвертій позі знялася для обкладинки глянцю: фото

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К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Grazia

Італійська блогерка К’яра Ферраньї, яка нещодавно вперше вийшла заміж, прикрасила обкладинку китайського глянцевого журналу Grazia.

Про це К'яра Ферраньї повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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31-річна італійська зірка позує у своєму улюбленому бренді Dior. Більшість фото зроблені на лаконічному сірому фоні стіни, на якому образи К'яри виглядають яскраво і контрастно.

"Нова обкладинка китайського Grazia у моєму улюбленому Dior. Не можу дочекатися, щоб повернутися у Китаю у листопаді", – прокоментувала знімки Ферраньї.

К'яра Ферраньї для журналу Grazia
К'яра Ферраньї для журналу Grazia

К'яра Ферраньї для журналу Grazia
К'яра Ферраньї для журналу Grazia

К'яра Ферраньї для журналу Grazia
К'яра Ферраньї для журналу Grazia

К'яра Ферраньї для журналу Grazia
К'яра Ферраньї для журналу Grazia

К'яра Ферраньї для журналу Grazia
К'яра Ферраньї для журналу Grazia

Нагадаємо, 1 вересня на італійському острові Сицилія пройшла розкішна весільна церемонія К'яри Ферраньї, яку вже назвали "королівською". Наречена вийшла до вівтаря у розкішній сукні від Dior, верх якої був зроблений з мережива, а низ мав чималий шлейф.

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.

Чоловік зірки – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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