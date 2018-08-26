К'яра Ферраньї замилувала мережу чарівним фото з сином

Відома італійська блогерка К'яра Ферраньї, яка цього року народила первістка, зачаровує соціальні мережі світлинами з сином Лео.

К'яра традиційно опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram.

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Наразі блогерка відпочиває з родиною на острові Ібіца. На світлині 31-річна Ферраньї тримає малюка на руках, який дивиться прямо у камеру та усміхається.

Шанувальники пари помітили, як підріс "Леончіно" та підкреслили його неймовірну схожість з батьками.

"Ми готові їхати додому в Мілан на пару днів, а потім на Сицилію", – повідомила зірка фанатів під знімком.



К'яра Ферраньї з сином Лео / Instagram

Нагадаємо, 19 березня у зіркової пари народився син Лео. Так, напередодні вся зіркова родина святкувала п'ять місяців сина.

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.



Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія.