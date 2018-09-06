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К'яра Ферраньї засвітила оголені груди у прозорому боді з Сарою Джесікою Паркер: фото

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К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / GettyImages

Знаменита італійська блогерка К'яра Ферраньї, яка є амбасадором Intimissimi, відвідала модний показ бренду білизни, який пройшов 4 вересня в італійському місті Вероні.

Ферраньї опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram із зіркою серіалу "Секс і місто" Сарою Джесікою Паркер і не приховала своєї радості від такої зустрічі.

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"Зустріла свого найбільшого кумира... Сара Джесіка Паркер – найкраща", – прокоментувала спільний знімок зірка.

 

У свою чергу Сара Джесіка Паркер також опублікувала відео з К'ярою.

Якщо в рідкісні випадки вас запросили виїхати з дому та поїхати в Верону, ви можете просто зіткнутися з К'ярою Ферраньї. І коли це трапилося, ти мусиш цілуватися у європейському стилі, 
– написала акторка.

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Дивіться відео з Ферраньї та Паркер:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SJP (@sarahjessicaparker)

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Getty

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Getty

Нагадаємо, 1 вересня на італійському острові Сицилія пройшла розкішна весільна церемонія К'яри Ферраньї, яку вже назвали "королівською". Наречена вийшла до вівтаря у розкішній сукні від Dior, верх якої був зроблений з мережива, а низ мав чималий шлейф.

Теги: LifeStyle Мода Кіно
Джерело: 24 Канал
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