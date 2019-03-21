Kyiv not Kiev: аеропорти Стамбула і Бухареста змінили написання столиці України

Про це повідомила прес-служба міністерства закордонних справ України на своїй сторінці у Facebook.

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Один з провідних повітряних воріт світу аеропорт Стамбула імені Ататюрка долучився до проекту #CorrectUA. А у міжнародному аеропорті Бухареста імені Генрі Коанда також почали коректно вказувати назви інших українських міст.

Чому це важливо

На 28 році незалежності України назву нашої столиці й досі перекладають з російської. Відтак через неправильну транслітерацію люди з Лондона, Пекіну чи Стамбулу летять не до Києва, а до Кієва. Відтак у жовтні 2018 року у Міністерстві закордонних справ розпочали кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиме увагу іноземних ЗМІ на правильну транслітерацію української столиці.