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      Kyiv not Kiev: Гезета The New York Times відтепер писатиме назву української столиці правильно

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      Ілюстративне фото

      Американське видання The New York Times офіційно змінило написання столиці України англійською з Kiev на Kyiv.

      Про це повідомило Посольство України в США.

      До теми: BBC писатиме назву української столиці правильно

      Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши Kiev на Kyiv,
      – йдеться у повідомленні.

      Посольство України в США ще влітку звернулось до Ради Сполучених Штатів з географічних назв щодо коректного написання назви Києва. Врешті Рада прийняла рішення змінити офіційну назву столиці України у міжнародній базі на правильну.

      У Посольстві зауважили, що за прикладом популярної газети послідували й інші американські видання, таким чином вони приждналися до міжнародної акції #KyivNotKiev, затвердивши на своїх шпальтах оновлену назву.

      Серед них:

      • Associated Press; 
      • The Washington Post; 
      • The Wall Street Journal; 
      • і тепер The New York Times.

      Раніше у бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів Америки почали офіційно використовувати правильну назву Києва.

      Чому важливо писати Kyiv, а не Kiev?На 28 році незалежності Україні досі доводиться боротися за те, аби назву її столиці правильно транслітерували. Адже часто назву міста перекладають з російської. Неправильна назва столиці Kiev закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Наразі українці активно борються за те, щоб нашу столицю по всьому світі називали правильно – Kyiv.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Українська мова Журналісти
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