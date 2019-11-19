Kyiv not Kiev: Гезета The New York Times відтепер писатиме назву української столиці правильно
Американське видання The New York Times офіційно змінило написання столиці України англійською з Kiev на Kyiv.
Про це повідомило Посольство України в США.
До теми: BBC писатиме назву української столиці правильно
Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши Kiev на Kyiv,
– йдеться у повідомленні.
Посольство України в США ще влітку звернулось до Ради Сполучених Штатів з географічних назв щодо коректного написання назви Києва. Врешті Рада прийняла рішення змінити офіційну назву столиці України у міжнародній базі на правильну.
У Посольстві зауважили, що за прикладом популярної газети послідували й інші американські видання, таким чином вони приждналися до міжнародної акції #KyivNotKiev, затвердивши на своїх шпальтах оновлену назву.
Серед них:
- Associated Press;
- The Washington Post;
- The Wall Street Journal;
- і тепер The New York Times.
Раніше у бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів Америки почали офіційно використовувати правильну назву Києва.
Чому важливо писати Kyiv, а не Kiev?На 28 році незалежності Україні досі доводиться боротися за те, аби назву її столиці правильно транслітерували. Адже часто назву міста перекладають з російської. Неправильна назва столиці Kiev закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Наразі українці активно борються за те, щоб нашу столицю по всьому світі називали правильно – Kyiv.