Kyiv not Kiev: Мендель неправильно написала назву української столиці – фотофакт

Речниця українського президента Юлія Мендель, схоже, не знає, як правильно транслітерувати назву української столиці. Робить вона це на російський манер.

Так, свій твіттер Мендель веде виключно англійською мовою. В одному зі своїх повідомлень у мікроблозі прессекретарка Зеленського, згадуючи українську столицю, написала Kiev, а не Kyiv, як це правильно.

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Так, Мендель оприлюднила цитату з інтерв'ю Зеленського для видання Kyodo та написала, що його брали в "Кієві".

"I was never pressured and there were no conditions being imposed" to realize a summit with Trump or agree to arms sales in return, @ZelenskyyUa said in an interview with @kyodo_english in Kiev. https://t.co/954Ls8RjxF pic.twitter.com/O8Kqc8DjhD — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 6, 2019

Це зауважили безліч інтернет-користувачів. У коментарях до допису вони вказують речниці Зеленського на її помилку.











Українці обурюються: Мендель неправильно написала назву Києва

Чому важливо писати Kyiv, а не Kiev? На 28 році незалежності Україні досі доводиться боротися за те, аби назву її столиці правильно транслітерували. Адже часто назву міста перекладають з російської. Неправильна назва столиці Kiev закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Наразі українці активно борються за те, щоб нашу столицю по всьому світі називали правильно – Kyiv.