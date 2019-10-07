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      Kyiv not Kiev: Мендель неправильно написала назву української столиці – фотофакт

      2029 Читать новость на русском
      Юлія Мендель
      Юлія Мендель / сайт президента

      Речниця українського президента Юлія Мендель, схоже, не знає, як правильно транслітерувати назву української столиці. Робить вона це на російський манер.

      Так, свій твіттер Мендель веде виключно англійською мовою. В одному зі своїх повідомлень у мікроблозі прессекретарка Зеленського, згадуючи українську столицю, написала Kiev, а не Kyiv, як це правильно.

      Ще один скандал: Скандал із речницею Зеленського: з’явилось повне відео, де Мендель відштовхує журналіста

      Так, Мендель оприлюднила цитату з інтерв'ю Зеленського для видання Kyodo та написала, що його брали в "Кієві".

      Це зауважили безліч інтернет-користувачів. У коментарях до допису вони вказують речниці Зеленського на її помилку.






      Українці обурюються: Мендель неправильно написала назву Києва

      Чому важливо писати Kyiv, а не Kiev? На 28 році незалежності Україні досі доводиться боротися за те, аби назву її столиці правильно транслітерували. Адже часто назву міста перекладають з російської. Неправильна назва столиці Kiev закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Наразі українці активно борються за те, щоб нашу столицю по всьому світі називали правильно – Kyiv.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Українська мова Юлія Мендель Скандал
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