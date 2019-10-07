Kyiv not Kiev: Мендель неправильно написала назву української столиці – фотофакт
Речниця українського президента Юлія Мендель, схоже, не знає, як правильно транслітерувати назву української столиці. Робить вона це на російський манер.
Так, свій твіттер Мендель веде виключно англійською мовою. В одному зі своїх повідомлень у мікроблозі прессекретарка Зеленського, згадуючи українську столицю, написала Kiev, а не Kyiv, як це правильно.
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Так, Мендель оприлюднила цитату з інтерв'ю Зеленського для видання Kyodo та написала, що його брали в "Кієві".
Це зауважили безліч інтернет-користувачів. У коментарях до допису вони вказують речниці Зеленського на її помилку.
Українці обурюються: Мендель неправильно написала назву Києва
Чому важливо писати Kyiv, а не Kiev? На 28 році незалежності Україні досі доводиться боротися за те, аби назву її столиці правильно транслітерували. Адже часто назву міста перекладають з російської. Неправильна назва столиці Kiev закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Наразі українці активно борються за те, щоб нашу столицю по всьому світі називали правильно – Kyiv.