Kyiv not Kiev: ще два аеропорти почали використовувати правильну транслітерацію

Міжнародні аеропорти Чорногорії та Австрії підтримали кампанію #KyivNotKiev. Відтепер на табло летовищ Тівата та Відня пасажири можуть побачити правильну транслітерацію столиці України.

До слова, Віденський аеропорт ще у 2016 році почав правильно писати назву Одеси, Дніпра, Львова та Харкова. Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook.

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І хоча Тіват новачок серед світових аеропортів, у посольстві України в Чорногорії заявили, що цей крок передбачає співдружність між країнами.

Загалом першими правильно писати назви українських міст почали у Польщі, згодом – у Британії. Нещодавно до них долучилися й аеропорти країн Балтії, а також Туреччини, Угорщини та Грузії. Все це завдяки інформаційній кампанії #Kyivnotkiev, #Lvivnotlvov, яку торік розпочало українське Міністерство закордонних справ.

Чому це важливо?На 28 році незалежності назву столиці України досі перекладають на англійську з російської. Саме тому восени 2018 року у Міністерстві закордонних справ розпочали кампанію #CorrectUA. Вона має популяризувати написання латинськими літерами назв українських міст – #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Після цього аеропорти світу поетапно на своїх табло почали виправляти правопис українських міст.