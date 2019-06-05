Kyiv PASS: коли і як буде діяти туристична картка

Сервісом Kyiv PASS поки не можна скористатися, адже наразі його вдосконалюють. 24 канал дізнався, коли і як діятиме оновлена туристична картка Kyiv PASS і чим відрізнятиметься від попередньої версії.

Управління туризму та промоцій КМДА у відповідь на запит 24 каналу пояснило: зараз триває реорганізація процесу оновлення функцій картки Kyiv PASS. Цей проект буде комерційним.

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Оновлені картки Kyiv PASS мають стати доступні для туристів до кінця 2019 року.

Що таке туристична картка Kyiv PASSЦе смарт-картка для туристів і сервіс, розроблений у 2017 році. Тоді кожен KyivPass мав QR-код для активізації обраної послуги. Були трьох видів: синя на 24 години, зелена – на 48, помаранчева смарт-картка – на 72. Спершу коштували від 15 до 35 євро. Серед сервісів: дві оглядові екскурсії, 20 візитів до музеїв Києва, разовий похід до київського зоопарку, вісім походів до мистецьких галерей, два візити до нічних клубів столиці, три поїздки у метрополітені та система знижок, що надається ресторанами, магазинами, туристичними операторами, які входять до списку смарт-картки.

У квітні 2019 розробники запустили реорганізацію сервісу.

На відміну від попередньої, нова картка Kyiv PASS буде мати:

- оновлений дизайн;

- включатиме в себе оновлений перелік локацій (найбільш привабливі туристичні локації Києва);

- оновлені локації та систему знижок в ресторанах, магазинах, розважальних закладах;

- електронний транспортний квиток. На відміну від попереднього даватиме туристам можливість проїзду, окрім метро, в наземному транспорті (за принципом роботи картки Kyiv Smart Card) і матиме більшу кількість поїздок (планується запровадити до кінця поточного року).

За допомогою картки можна буде отримати:

- вхідні квитки до музеїв Києва;

- вхідні квитки до Київського зоопарку та Київського річкового порту;

- вхідні квитки до мистецьких галерей Києва;

- систему знижок, яка надається партнерами: закладами громадського харчування, магазинами, сувенірними крамницями, туристичними операторами, розважальними закладами Києва та ін.

У КМДА зазначили, що відповідно до Міської цільової програми з розвитку туризму в Києві на 2019-2021 роки фінансування проекту Kyiv PASS не передбачено.

Інформацію про вартість та місця продажу картки буде оприлюднено після введення в дію оновлених карток на офіційному сайті kyivpass.com.

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