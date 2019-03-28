Kyiv замість Kiev: аеропорт Тель-Авіва почав правильно писати назву української столиці

У міжнародному аеропорту Тель-Авіва "Бен-Гуріон" змінили написання назви української столиці. Тепер замість вживаного раніше Kiev писатимуть Kyiv.

Таким чином ізраїльський аеропорт замінив російську транслітерацію назви української столиці на варіант відповідний до національного стандарту України. Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

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Ізраїль долучився до кампанії МЗС України #CorrectUA. Відтепер Міжнародний аеропорт "Бен-Гуріон" в місті Тель-Авів розпочав використання єдиної коректної назви української столиці – Kyiv,

– мовиться у повідомленні.

Ізраїль долучився до кампанії @MFA_Ukraine #CorrectUA.

Відтепер Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон в м.Тель-Авів розпочав використання єдиної коректної назви української столиці - #Kyiv. Дякуємо адміністрації аеропорту за співпрацю та чітку позицію!#KyivNotKiev@correctua pic.twitter.com/6TB4QTlR01 — Ukr Emb in Israel (@UKRinIsrael) 28 марта 2019 г.

Зазначимо, що до цього найбільше летовище Канади, аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто, теж змінило транслітерацію українських міст відповідно до національного стандарту України. Правильне написання української столиці вже використовують на усіх табло прильоту та відльоту в аеропорті Торонто.

Чому важливо писати Kyiv замість Kiev?Україна є незалежною вже 28 років, проте й досі назву нашої столиці Києва перекладають на англійську з російської. Саме тому восени 2018 року у Міністерстві закордонних справ розпочали кампанію #CorrectUA. Вона має популяризувати написання латинськими літерами назв українських міст – #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Після цього аеропорти світу поетапно на своїх табло почали виправляти правопис українських міст.

Які ще аеропорти почали писати Kyiv замість Kiev?