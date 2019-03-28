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      Kyiv замість Kiev: аеропорт Тель-Авіва почав правильно писати назву української столиці

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      Аеропорт Тель-Авіва "Бен-Гуріон"
      Аеропорт Тель-Авіва "Бен-Гуріон" / фото з відкритих джерел

      У міжнародному аеропорту Тель-Авіва "Бен-Гуріон" змінили написання назви української столиці. Тепер замість вживаного раніше Kiev писатимуть Kyiv.

      Таким чином ізраїльський аеропорт замінив російську транслітерацію назви української столиці на варіант відповідний до національного стандарту України. Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

      Читайте також: Не Kiev: видання The Guardian писатиме у своїх текстах Kyiv

      Ізраїль долучився до кампанії МЗС України #CorrectUA. Відтепер Міжнародний аеропорт "Бен-Гуріон" в місті Тель-Авів розпочав використання єдиної коректної назви української столиці – Kyiv,
      – мовиться у повідомленні.

      Зазначимо, що до цього найбільше летовище Канади, аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто, теж змінило транслітерацію українських міст відповідно до національного стандарту України. Правильне написання української столиці вже використовують на усіх табло прильоту та відльоту в аеропорті Торонто.

      Чому важливо писати Kyiv замість Kiev?Україна є незалежною вже 28 років, проте й досі назву нашої столиці Києва перекладають на англійську з російської. Саме тому восени 2018 року у Міністерстві закордонних справ розпочали кампанію #CorrectUA. Вона має популяризувати написання латинськими літерами назв українських міст – #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Після цього аеропорти світу поетапно на своїх табло почали виправляти правопис українських міст.

      Які ще аеропорти почали писати Kyiv замість Kiev?

      • Одними з перших транслітерацію Києва змінили аеропорти Польщі.
      • Правильного написання Києва дотримуються у Греції, Данії та на Кіпрі.
      • У міжнародних аеропортах Тбілісі та Батумі також змінили правопис Києва, Львова та Одеси у латинській транскрипції. Тепер на табло в цих аеропортах написано Kyiv замість Kiev, Lviv замість Lvov і Odesa замість Odessa.
      • Назву Kiev на Kyiv змінили на своїх інформаційних табло також аеропорти Стамбула і Бухареста.
      • Правильну англомовну назву Києва тепер пишуть і в Лондонському аеропорті Лутона.
      blog_ava
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      28 березня
      3737
      Теги: Новини України Новини політики авіація Новини Ізраїля мовне питання
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