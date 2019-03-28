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      Kyiv замість Kiev почав писати аеропорт Торонто

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      Назву Києва у правильній транслітерації Kyiv тепер пише і аеропорт Торонто
      Назву Києва у правильній транслітерації Kyiv тепер пише і аеропорт Торонто / YouTube

      Аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто почав писати назву української столиці Kyiv замість російської транслітерації Kiev. Транслітерацію українських міст латиницею аеропорт зробив відповідно до національного стандарту України.

      Новий правопис вже використовують на усіх табло прильоту та відльоту в аеропорті Торонто.

      Читайте також: Не Kiev: видання The Guardian писатиме у своїх текстах Kyiv​

      До слова, аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто є найбільшим у Канаді. Минулого року він обслужив майже 50 мільйонів пасажирів. Таким чином аеропорт став 30-им по завантаженості у світі. Це також єдине летовище в Канаді, до якого можна прибути з України без пересадок.

      Які ще аеропорти почали писати Kyiv замість Kiev?

      • Одними з перших транслітерацію Києва змінили аеропорти Польщі.
      • Правильного написання Києва дотримуються у Греції, Данії та на Кіпрі.
      • У міжнародних аеропортах Тбілісі та Батумі також змінили правопис Києва, Львова та Одеси у латинській транскрипції. Тепер на табло в цих аеропортах написано Kyiv замість Kiev, Lviv замість Lvov і Odesa замість Odessa.
      • Назву Kiev на Kyiv змінили на своїх інформаційних табло також аеропорти Стамбула і Бухареста.
      • Правильну англомовну назву Києва тепер пишуть і в Лондонському аеропорті Лутона.

      При цьому писати Kyiv замість Kiev відмовилися "Міжнародні Авіалінії України". Свою відмову там пояснили тим, що офіційна транслітерація Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA передбачає саме варіант Kiev.

      Чому важливо писати Kyiv замість Kiev? Україна є незалежною вже 28 років, проте й досі назву нашої столиці Києва перекладають на англійську з російської. Саме тому восени 2018 року у Міністерстві закордонних справ розпочали кампанію #CorrectUA. Вона має популяризувати написання латинськими літерами назв українських міст – #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Після цього аеропорти світу поетапно на своїх табло почали виправляти правопис українських міст.

      blog_ava
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      Теги: Новини Києва Канада авіація мовне питання
      Джерело: 24 канал
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