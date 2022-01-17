За словами свідків, на місці вже працювали лікарі та поліцейські. Наразі обставини загибелі покійного невідомі.

До теми На метро "Теремки" зупиняли рух через кровотечу в пасажира

Смерть могла бути насильницькою

За попередньою інформацією, тіло людини було повністю закривавлене. Це може свідчити про те, що чоловіка вбили, завдавши йому серйозного поранення.



Тіло людини лежало на асфальті біля входу в метро / Фото "Києва оперативного"



На місці трагедії працювали медики та поліція /Фото "Києва оперативного"

Смерть жінки у підземці: схоже

Наприкінці жовтня на столичній станції метро "Дорогожичі" раптово померла літня жінка. Її тіло знайшли просто серед перону. Згодом з'ясувалося, що причиною смерті 80-річної пенсіонерки стали проблеми із серцем.

Текст публікації "Києва оперативного":

На "Вокзальній", біля входу до метро, виявили тіло мертвого чоловіка. Очевидці кажуть, що людина вся у крові. Зараз на місці працюють лікарі та правоохоронці. Інформація уточнюється.