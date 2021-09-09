Через потужну отруту у складі: з магазинів Київщини вилучають популярний енергетик

З полиць всіх магазинів та супермаркетів Київської області протягом двох днів мають вилучити всю продукцію енергетиків HELL FOCUS STR 250C. Пов'язано це з тим, що у складі напою знайшли вкрай небезпечну отруйну речовину.

Як зазначили посадовці, до держпродспоживслужби Київщини надійшло повідомлення від системи швидкого реагування про харчові продукти. В ньому сказано, що 3 вересня у сировині для напоїв HELL FOCUS STR 250C знайшли отруйну речовину.

Дивіться також Учнів початкової школи у Хмельницькому госпіталізували з отруєнням: що сталося

Згідно з офіційними даними, у продукції постачальника ADE-Orangen-Mango-Grundstoff є оксид етилену.

Викликає опіки та інтоксикацію

Заборонена речовина зазвичай використовується для дезінфікування медичних шприців.

Вона є токсичною та канцерогенною. При великій концентрації оксид етилену може викликати у людини подразнення шкіри, опіки та інтоксикацію.

Оксид етилену є несанкціонованим у всіх країнах ЄС.

У зв'язку з виявленими забороненими речовинами у вмісті напою, в держпродспоживслужбі попередили всі магазини про необхідність негайного вилучення енергетика.



Згідно з частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" всі оператори ринку мають негайно вилучити харчовий продукт з обігу та письмового інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у термін не більше двох робочих днів, – підкреслили посадовці.