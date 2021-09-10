Через розтрату 6 мільйонів на ліках для онкохворих: СБУ обшукує департамент здоров'я КМДА

Правоохоронці прийшли для проведення слідчих дій до чергового департаменту Київської міської державної адміністрації. Цього разу справа стосується крадіжки коштів, які виділяли на ліки для хворих на рак.

Окрім обшуків в департаменті охорони здоров'я правоохоронці прийшли до офісу постачальника лікарських засобів. За даними слідства, дії посадовців призвели до крадіжки 6 мільйонів бюджетних гривень.

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Правоохоронці кажуть, що закупівлю, під час якої були розкрадені кошти, проводили у листопаді 2020 року.

Переплатили 6 мільйонів

Слідчі СБУ з'ясували, що працівники департаменту охорони здоров'я КМДА за процедурою закупівлі уклали угоду про постачання ліків для онкохворих.

При цьому ціни на медичні засоби нібито були завищеними, через що з бюджету переплатили понад 6 мільйонів гривень.

Незабаром правоохоронці збираються повідомити про підозру у вчиненні злочину службовим особам КМДА та постачальнику.

Оборудку слідчі кваліфікували як привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. У Кримінальному кодексі за скоєння цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Хто саме може бути причетним до злочину, у прокуратурі Києва не повідомили.

Досудове розслідування триває.

У КМДА обшуки поки що ніяк не прокоментували.