Голий чоловік у Києві напав на відвідувача кафе: у мережі показали відео інциденту

У Києві невідомий напав на хлопця, який сидів на терасі кафе. Повністю роздягнений чоловік вдарив потерпілого пляшкою по голові.

Поліція затримала зловмисника. Йому вже повідомили про підозру. Інцидент трапився на вулиці Антоновича.

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У Києві голий, ймовірно під накротиками, напав на хлопця

У поліції розповіли, що їм надійшло повідомлення про те, що на вулиці Антоновича невідомий вдарив відвідувача кафе пляшкою по голові. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та лікарі.

Поліцейські з'ясували, що невідомий підійшов до літньої тераси столичного кафе, дістав із смітника скляну пляшку і вдарив нею по голові відвідувача закладу,

– розповіли у поліції.

26-річному потерпілому лікарі на місці надали першочергову медичну допомогу. Свідки зупинили зловмисника та затримали його до приїзду поліції.

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Ймовірно, зловмисник був під наркотиками: йому повідомили про підозру

Правоохоронці затримали нападника відразу. Ним виявився уродженець Житомирської області, 2003 року народження.

Він не міг пояснити мотиви свого вчинку, оскільки, ймовірно, перебував під дією наркотичних речовин,

– розповіли правоохоронці.

Слідчі поліції відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство. Фігуранту повідомили про підозру.

Суд вже обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Зломиснику загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

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