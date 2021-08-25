Хотів вилетіти до Нідерландів: у "Борисполі" затримали естонця, який переховувався від Інтерполу

25 серпня 2021 , 19:46
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Джерело:

Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ"

Під час перевірки документів одного з пасажирів літака Київ – Амстердам правоохоронці побачили повідомлення від бази Інтерполу. Як з'ясувалося, чоловіка переховувався від влади Фінляндії.

У картці чоловіка в базі міжнародної поліції зазначалося, що при появі його варто заарештувати. Тому прикордонники одразу затримали зловмисника.

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Співробітники українського бюро Інтерполу підтвердили, що чоловіка дійсно розшукують за обіг наркотиків.

Затриманого передали поліцейським

  • Громадянин Естонії сподівався, що українські правоохоронці його не перевірятимуть. То ж, під час оформлення пасажирів він передав прикордонникам паспорт.
  • Після затримання зловмисника бійці ДПСУ передали чоловіка поліцейським.
  • Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, зловмисника можуть екстрадіювати до Фінляндії, де його й розшукують.

Який саме злочин вчинив зловмисник, невідомо. Протягом 60 годин з моменту затримання чоловіка мають доставити до суду для обрання запобіжного заходу – тимчасового або екстрадиційного арешту.

 

Автор: Олексій Чибісов