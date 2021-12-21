На кадрах видно, як жінки кричать одна на одну і застосовують силу. У якийсь момент між ними пробігає маленька дівчинка, але навіть це не зупиняє педагогиню та її керівницю.

До теми Вдарила по обличчю через аплікацію: у Житомирі вихователька садочку побила хлопчика

Битва за зарплату

Згодом вихователька розповіла, що скандал виник через те, що директорка відмовилася відавати їй зарплату – 17 000 гривень. До того ж, потерпіла взагалі не була оформлена на роботі.

У розпал сварки директорка напала на підлеглу і облаяла її, а та вирішила відбиватися. На питання, чому все відбувалося при дітях, жінка відповіла, що вирішила не переходити в кімнату без камер відеоспостереження.

Зі свого боку директорка заявила, що нібито не била свою опонентку, а лише штовхала, бо та не давала їй повісити курточку. Втихомирювати жінок довелося кухарці, яка вибігла розбороняти їх просто у фартусі.

Батьки збунтувалися

Після побаченого батьки почали масово забирати дітей із приватного дошкільного закладу й вимагати повернення коштів – місячний абонемент у цей садок коштував 6 000 гривень. Директорка вже поскаржилася на непоправні наслідки для свого бізнесу – нібито через скандал садочок збанкрутував і тепер виставлений на продаж за 5 000 доларів.

Однак батьки наполягають, аби його взагалі позбавили ліцензії. За їх словами, директорка приватного закладу дозволяє собі агресивну поведінку не лише щодо вихователів. Вона грубо та різко спілкується навіть зі своїми клієнтами і навіть погрожує їм судами за негативні коментарі в інтернеті.

Важливо! Одна із мам звернулася до психолога за заключенням про те, що бійка між працівниками садка негативно позначилася на її доньці.

В Ірпені директорка та вихователька приватного садка побилися на роботі: відео