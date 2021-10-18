У мережі пожартували, що таким чином тим, хто вважав себе найрозумнішими і найхитрішими, організували VIP-місця.

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Повчальний збіг обставин

З'ясувалося, що комунальникам довелося викопати рів для прокладання електромережі. Втім, він пролягав саме там, де запаркувалися порушники.

У коментарях читачі пабліку запропонували обкопати зелену зону за периметром, аби ще більше ускладнити завдання горе-паркувальникам. Крім того, вони переконані, що до таких водіїв слід негайно викликати поліцію, аби раз і назавжди навчити їх культурі паркування.



Комунальники вирили траншею для прокладання електромережі / Фото телеграм-каналу "Х.К."

"Замурували" авто у дворі: схожий випадок

В одному із дворів на столичній Солом'янці невідомі заблокували автівку BMW. Її зусібіч обклали бетоними блоками та дерев'яними колодами. Користувачі мережі припустили, що так хтось вирішив привласнити паркомісце і прогнати звідти конкурента.