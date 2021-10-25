Спеціальний аукціон проводитимуть лише у I та II зонах паркування. За словами заступника Кличка Костянтина Усова, в такий спосіб влада збирається боротися з організаціями, які фактично захопили паркувальні майданчики.

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Посадовець наголосив, що дуже часто припаркуватися не можна не через завантаженість паркомісць, а тому, що вони заблоковані приватними компаніями.

Пропонують бізнесу укласти договір з містом

Усов підкреслив, що завантаженість парковок можна побачити біля "Олімпійського", "Парусу", багатьох бізнес-центрів, банків, великих магазинів та салонів краси. Саме там працівники та відвідувачі залишають свої машини, не пускаючи на парковку інших людей.

Для вирішення проблеми влада хоче, аби підприємці укладали офіційний договір з Києвом про бронювання машиномісця. Для цього використовуватимуть офіційний міський знак єдиного стандарту.

На одному паркомайданчику проводитимуть аукціон за машиномісце лише за умови надходження на нього більше однієї заявки.

Забронювати дозволять лише 40% місць, більшість паркувального простору буде загальнодоступним.



Аукціони проводитимуться на незалежних платформах, і КМДА точно не зможе впливати на їхні результати. Якщо у рамках аукціону бізнес-центр "А", якому бракує машиномісця, в конкуренції з бізнес-центром "Б" перетворить цю суму в рази більшу – це буде чесна ціна, і місто від цього тільки виграє,

– пояснив заступник мера.

Вартість бронювання паркомісця буде різною у кожній локації. Одне заброньоване місце у зоні І коштуватиме від 8599 гривень на місяць, а для зони II встановлять початкову вартість у 4410 гривень.