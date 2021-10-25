У Києві на аукціоні продаватимуть бронювання на паркомісця
Джерело:OBOZREVATEL
Влада столиці готується впровадити нову послугу для киян – бронювання паркувальних місць на майданчиках під бізнес-центрами, бутиками, банками та іншими офісними установами.
Спеціальний аукціон проводитимуть лише у I та II зонах паркування. За словами заступника Кличка Костянтина Усова, в такий спосіб влада збирається боротися з організаціями, які фактично захопили паркувальні майданчики.
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Посадовець наголосив, що дуже часто припаркуватися не можна не через завантаженість паркомісць, а тому, що вони заблоковані приватними компаніями.
Пропонують бізнесу укласти договір з містом
- Усов підкреслив, що завантаженість парковок можна побачити біля "Олімпійського", "Парусу", багатьох бізнес-центрів, банків, великих магазинів та салонів краси. Саме там працівники та відвідувачі залишають свої машини, не пускаючи на парковку інших людей.
- Для вирішення проблеми влада хоче, аби підприємці укладали офіційний договір з Києвом про бронювання машиномісця. Для цього використовуватимуть офіційний міський знак єдиного стандарту.
- На одному паркомайданчику проводитимуть аукціон за машиномісце лише за умови надходження на нього більше однієї заявки.
- Забронювати дозволять лише 40% місць, більшість паркувального простору буде загальнодоступним.
Аукціони проводитимуться на незалежних платформах, і КМДА точно не зможе впливати на їхні результати. Якщо у рамках аукціону бізнес-центр "А", якому бракує машиномісця, в конкуренції з бізнес-центром "Б" перетворить цю суму в рази більшу – це буде чесна ціна, і місто від цього тільки виграє,
– пояснив заступник мера.
Вартість бронювання паркомісця буде різною у кожній локації. Одне заброньоване місце у зоні І коштуватиме від 8599 гривень на місяць, а для зони II встановлять початкову вартість у 4410 гривень.