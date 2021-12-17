У Києві матір задушила ременем дворічну доньку

У Києві почали розслідування моторошного злочину – 24-річна матір задушила ременем для одягу власну дворічну доньку. Про трагедію стало відомо 16 грудня.

Холоднокровне вбивство трапилося у Солом'янському районі. Горе-матір вже затримали, і вона в усьому зізналася.

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На душогубку чекаєдовічна в'язниця

Правоохоронці встановили, що жінка позбавила дівчинку життя у власному будинку. Коли медики прибули на місце, то лише зафіксували смерть дитини.

Невдовзі матері мають оголосити про підозру та обрати запобіжний захід. За вбивство малолітньої дитини їй загрожує 10 – 15 років позбавлення волі або навіть пожиттєвий термін.

Задушила дитину й вистрибнула у вікно: ще одна трагедія у Харкові

Всі обставини та причини страшної смерті дитини з'ясує слідство. Поліції також допомагають ювенальні прокурори.

У Харкові жінка вистрибнула з вікна 4 поверха після вбивства сина. Вона також задушила його ременем від халату. Наразі підозрювана перебуває в реанімації. Опісля на неї чекає суд й імовірне ув'язнення до 15 років.

Текст публікації Київської міської прокуратури:

Прокуратура взяла на контроль досудове розслідування за фактом вбивства матір'ю своєї дитини.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Солом'янської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом вбивства матір'ю своєї дитини.

За попередніми даними, 24-річна жінка, перебуваючи у будинку за місцем проживання, заподіяла смерть своїй дворічній дитині. Медики, які прибули до помешкання, констатували смерть дівчинки через удушення ременем для одягу.



Наразі матір дитини затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінка зізналася у скоєному.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

