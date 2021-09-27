У Києві п'яна жінка на Range Rover влетіла у парковку та перекинулася: епічне відео
Джерело:Magnolia TV
Надзвичайна ДТП сталася на Столичному шосе у Києві ввечері 26 вересня. Власниця елітного позашляховика Range Rover виїхала за межі проїзної частини та вилетіла на паркувальний майданчик.
"Британець" пошкодив щонайменше 2 припарковані на майданчику автівки та перекинувся. Внаслідок інциденту ніхто серйозно не постраждав. Медики надали допомогу водійці Range Rover та її пасажирці на місці.
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За словами лікарів, від обох жінок тхнуло алкоголем.
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- Як з'ясували правоохоронці, водійка елітної машини копошилася у своїй сумочці та не звернула увагу на дорогу.
- Через це Range Rover не вписався у поворот та виїхав з дороги.
- На чималій швидкості позашляховик врізався у купу шин, після чого протаранив огорожу парковки та зачепив дві автівки.
- Зупинилася вкрай дорога машина на даху.
На місці події працювали слідчі. Вони відвезли власницю "британця" на проведення огляду на стан сп'яніння. Пасажирка ж казала, що сама вживала вино, але нібито не знає, чи пила алкогольні напої водійка.
Як саме кваліфікували інцидент поліцейські, невідомо. Якщо сп'яніння жінки доведуть у суді, їй загрожує понад 17 тисяч гривень штрафу, а також позбавлення прав на рік.
Дивіться відео з місця масштабної аварії у Києві: