У Києві п'яна жінка на Range Rover влетіла у парковку та перекинулася: епічне відео

Надзвичайна ДТП сталася на Столичному шосе у Києві ввечері 26 вересня. Власниця елітного позашляховика Range Rover виїхала за межі проїзної частини та вилетіла на паркувальний майданчик.

"Британець" пошкодив щонайменше 2 припарковані на майданчику автівки та перекинувся. Внаслідок інциденту ніхто серйозно не постраждав. Медики надали допомогу водійці Range Rover та її пасажирці на місці.

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За словами лікарів, від обох жінок тхнуло алкоголем.

Відволіклася на пошук речей у сумочці

Як з'ясували правоохоронці, водійка елітної машини копошилася у своїй сумочці та не звернула увагу на дорогу.

Через це Range Rover не вписався у поворот та виїхав з дороги.

На чималій швидкості позашляховик врізався у купу шин, після чого протаранив огорожу парковки та зачепив дві автівки.

Зупинилася вкрай дорога машина на даху.

На місці події працювали слідчі. Вони відвезли власницю "британця" на проведення огляду на стан сп'яніння. Пасажирка ж казала, що сама вживала вино, але нібито не знає, чи пила алкогольні напої водійка.

Як саме кваліфікували інцидент поліцейські, невідомо. Якщо сп'яніння жінки доведуть у суді, їй загрожує понад 17 тисяч гривень штрафу, а також позбавлення прав на рік.

Дивіться відео з місця масштабної аварії у Києві:​​