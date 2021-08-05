У Києві п'яний водій влетів у вантажівку та намагався втекти: його пасажирку затиснуло – відео

Власник елітного позашляховика BMW на чималій швидкості не зміг об'їхати фуру. Від удару пасажирку X5 затисло у салоні. Інцидент стався ввечері 4 серпня у Києві.

За даними спільноти dtp.kiev.ua, попри те, що дівчина на передньому сидінні досить серйозно постраждала, а машина була істотно пошкоджена, водій вирішив втекти з місця події. Зупинився він лише тоді, коли пасажирка почала втрачати свідомість.

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Власник BMW, як свідчать очевидці події, перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Дівчину терміново госпіталізували



Удар був дуже потужним / Фото dtp.kiev.ua

За попередніми даними, аварія сталася на бульварі Дружби народів вечері 4 серпня. Водій BMW X5 на великій швидкості зачепився за фуру правою частиною позашляховика.

Машину суттєво обдерло, а її пасажирка зазнала серйозної травми ноги.

Попри ДТП водій тікав з місця події аж до проспекту Науки. Зупинився він лише тоді, коли дівчина від болю почала втрачати свідомість.

Аби витягнути постраждалу знадобилася допомога рятувальників. Медики вирішили терміново госпіталізувати пасажирку до лікарні.

На місці події працювали поліцейські та слідчі. Правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження за статтею про вчинення п'яної ДТП з потерпілими. Остаточну кваліфікацію, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, слідчі мають встановити після висновків медиків про ступінь важкості травм дівчини.

Дивіться відео з місця карколомної аварії у Києві на бульварі Дружби народів: