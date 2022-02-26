У Києві тимчасово не працює лінія 103: МОЗ спростовує

У КМДА повідомили, що в столиці тимчасово не працює лінія "103". Проте у МОЗ цю інформацію не підтвердили та заявили, що 103 по всій Україні працює справно.

Нагадаємо, що бої в Києві тривають, тож місцеві звертаються по медичну допомогу.

До теми У МОЗ підтвердили, що лінія 103 по всій Україні працює справно

В МОЗ заявили просять українців не панікувати через інформацію про нові номери для виклику швидкої допомоги. У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що лінія 103 по всій Україн працює справно.

Раніше в мережі показали такі номери для виклику швидкої:

0617023777

0617023778

0612870164

0616536417

Коротко про бої в Києві

Ввечері 25 лютого російські війська підійшли впритул до столиці. Мер Києва написав: "Наступна ніч, під ранок, буде дуже складною". О 20:58 війська Росії випустили ракети по Києву.

Згодом о 03:03 у Держспецзв'язку заявили, що понад 50 пострілів та вибухів, кулеметні черги в районі Шулявки та Зоопарку. Люди перебували в укриттях.

КМДА створила мапу укриттів столиці, де можна заховатись. Дивіться їх на посиланням. У телеграмі влада повідомляє про ймовірні авіаудари – переходьте на офіційний канал Київської адміністрації за цим посиланням.

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