Запобіжний захід ймовірним злочинцям обрав суд за клопотанням Дарницької прокуратури. Про рішення розповіли 13 вересня.

До теми У нелюдських умовах: на Дніпропетровщині злочинна група тримала в рабстві 120 людей

Застава у понад 3 мільйони

Суд заарештував 5 учасників злочинної групи, які обманювали людей й утримували їх у рабстві. Термін запобіжного заходу – 2 місяці. Зловмисники можуть вийти з-під варти, якщо за них внесуть відповідну заставу.

За трьох осіб мають сплатити від 454 тисяч гривень до 1 мільйона 360 тисяч гривень. Щодо інших двох підозрюваних сума застави становить 3,4 мільйона гривень.



На Дніпропетровщині зловмисники тримали в рабстві 120 людей / Фото Офісу генпрокурора

Трудове рабство під Дніпром: що відомо