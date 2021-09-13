У Києві взяли під варту зловмисників, які тримали в рабстві 120 людей
Джерело:Київська міськрада
Суд Києва взяв під варту 5 учасників злочинної групи, які тримали в рабстві 120 людей. Підозрюваних заарештували на 2 місяці з можливістю внесення застави.
Запобіжний захід ймовірним злочинцям обрав суд за клопотанням Дарницької прокуратури. Про рішення розповіли 13 вересня.
До теми У нелюдських умовах: на Дніпропетровщині злочинна група тримала в рабстві 120 людей
Застава у понад 3 мільйони
Суд заарештував 5 учасників злочинної групи, які обманювали людей й утримували їх у рабстві. Термін запобіжного заходу – 2 місяці. Зловмисники можуть вийти з-під варти, якщо за них внесуть відповідну заставу.
За трьох осіб мають сплатити від 454 тисяч гривень до 1 мільйона 360 тисяч гривень. Щодо інших двох підозрюваних сума застави становить 3,4 мільйона гривень.
На Дніпропетровщині зловмисники тримали в рабстві 120 людей / Фото Офісу генпрокурора
Трудове рабство під Дніпром: що відомо
- 9 вересня затримали зловмисників, які тримали в рабстві 120 людей.
- Вони шукали людей на вокзалах Києва, Одеси та Дніпра, які були в складному становищі та не мали житла.
- Тоді обіцяли їм роботу, безкоштовне житло та триразове харчування.
- Завербованих людей привозили на агрофірму на Дніпропетровщині й тримали в нелюдських умовах.
- Робочий день тривав по 12 – 16 годин на добу, за який не платили. Харчували робітників сумнівною їжею і алкоголем.
- За людьми постійно наглядали, не дозволяли пересуватися, психологічно тиснули.
- Правоохоронці провели 18 обшуків і визволили людей.
- Проти злочинців відкрили кримінальне провадження за торгівлю групою людей. Їм може загрожувати від 5 до 12 років в'язниці.