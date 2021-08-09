На столичній Оболоні затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дружини

У Києві правоохоронці затримали зловмисника, якого підозрюють у завданні дружині смертельних ударів ножем. Чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Оболонському до чоловіка звернувся перехожий та попросив викликати швидку допомогу для його дружини.

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Деталі бійки, яка призвела до жертви

На вказану адресу прибули лікарі. Вони виявили тіло жінки зі слідами побоїв та численними різаними ранами рук. Після цього на місце інциденту вирушили й правоохоронці.

Вони з'ясували, що між подружжям спалахнув конфлікт, який переріс у бійку. Під час неї чоловік кілька разів вдарив ножем дружину. Від отриманих травм вона померла.



У Києві чоловіка підозрюють у вбивстві дружини / Фото Нацполіції

Чоловікові загрожує до 15 років тюрми

Поліцейські затримали на місці 51-річного киянина. За фактом інциденту розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили фігуранту справи про підозру у скоєнні злочину. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо вину зловмисника доведуть, він 15 років проведе у в'язниці.

Затримали киянина, якого підозрюють у вбивстві дружини: відео