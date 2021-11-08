У Києві затримали нападника, який через мову вбив чемпіона з джиу-джитсу

8 листопада 2021 , 13:19
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Києва

У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві чемпіона з джиу-джитсу Миколи Балабатька. Нападником виявився 27-річний місцевий мешканець.

Нападника арештували

У підозрюваного вилучили речовий доказ – ніж зі слідами крові. Дарницький районний суд столиці вже обрав йому запобіжний захід.

До теми У Києві п'яний чоловік через мову зарізав чемпіона з джиу-джитсу

Так, чоловіка взяли під варту без права внесення застави. За скоєне йому загрожує ув'язнення від 7 до 15 років.

Правоохоронці з’ясували, що у результаті раптового конфлікту двох перехожих, один з них вдарив опонента ножем у груди,
– мовиться у повідомленні.

Наразі поліцейські проводять досудове розслідування. Вони встановлюють всі обставини та причини злочину.

Дивіться відео з місця вбивства:

Вбивство через мову: що відомо

  • Трагедія трапилася уночі проти 6 листопада на проспекті Петра Григоренка у Києві. Батько Миколи Балабатька, Олег, заявив, що конфлікт між чоловіками трапився через мову.
  • Нападник буцімто родом з тимчасово окупованого Луганська. Він був п'яним та почав сваритися з Миколою через те, що той говорив українською мовою.
  • Чоловік запропонував співрозмовнику вийти на вулицю. Хлопець погодився, оскільки був чемпіоном з джиу-джитсу та мав упевненість у своїх силах.
  • Однак у руках нападника виявився ніж. Він штрикнув ним Миколу прямо у серце.
  • До приїзду медиків, хлопця намагалися врятувати правоохоронці. Однак їм не вдалося – постраждалий загинув.
Автор: Софія Мінджоса