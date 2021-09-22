У Києві злочинна група торгувала наркотиками через інтернет

22 вересня 2021 , 18:16
Читать новость на русском

У Києві 7 наркоторговців продавали заборонені психотропні речовини через інтернет. Попередньо зловмисники виготовляли їх у спеціально обладнаній нарколабораторії. Загалом правоохоронці вилучили близько 20 кілограмів наркотиків.

Учасники злочинної групи – чоловіки віком від 25 до 38 років. Вони всі є жителями Києва. Про це в прокуратурі розповіли 22 вересня.

Зверніть увагу На Житомирщині чоловік постачав канабіс через власний канал до Києва

Доставляли поштою

Чоловіки торгували особливо небезпечними наркотиками – PVP та МДМА. Психотропні речовини вони виготовляли в спеціальній лабораторії. 

Також зловмисники продавали канабіс та метадон. Усі наркотичні речовини вони продавали через інтернет-магазин і відправляли поштою. Тому наркотики могли потрапити до людей по всій Україні.

20 кілограмів наркотиків

  • Поліцейські обшукали місця проживання зловмисників.
  • Загалом вони виявили близько 20 кілограмів наркотиків. Серед них – PVP, МДМА, амфетамін, канабіс тощо.
  • Під керівництвом прокуратури наразі завершили досудове розслідування.
  • Зловмисникам за виготовлення та збут наркотиків може загрожувати до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Автор: Марта Кушка