У Києві злочинна група торгувала наркотиками через інтернет

У Києві 7 наркоторговців продавали заборонені психотропні речовини через інтернет. Попередньо зловмисники виготовляли їх у спеціально обладнаній нарколабораторії. Загалом правоохоронці вилучили близько 20 кілограмів наркотиків.

Учасники злочинної групи – чоловіки віком від 25 до 38 років. Вони всі є жителями Києва. Про це в прокуратурі розповіли 22 вересня.

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Доставляли поштою

Чоловіки торгували особливо небезпечними наркотиками – PVP та МДМА. Психотропні речовини вони виготовляли в спеціальній лабораторії.

Також зловмисники продавали канабіс та метадон. Усі наркотичні речовини вони продавали через інтернет-магазин і відправляли поштою. Тому наркотики могли потрапити до людей по всій Україні.

20 кілограмів наркотиків