За словами родича потерпілої, жінка пішла до "Епіцентру" вдень 12 грудня. Вони має проблеми з кістками та іноді "рівняє" собі спину за допомогою дощечки чи підкладає вішалку для одягу.

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Крім того, у неї нездорове серце, через що вона ходить з кардіостимулятором.

Силою змусили роздягнутися

жінку змусили роздягнутися в Епіцентрі
Документи після огляду жінки у терапевта / Фото ТСН

  • Зять потерпілої каже, що охоронці "Епіцентру" схопили жінку за руки та повели у невідомому напрямку. Її залякали та змусили роздягнутись.
  • Внаслідок інциденту жінка отримала дуже серйозний стрес, вона не спала майже всю ніч та двічі втрачала свідомість
  • Пенсіонерка скаржилася на головний біль, підвищене серцебиття, підвищений тиск та запаморочення.
  • Медики діагностували у неї інфаркт.

жінку змусили роздягнутися в Епіцентрі
У потерпілої діагностували інфаркт / Фото ТСН

Родичі вимагають покарання

До поліції члени родини потерпілої звернутися ще не встигли, оскільки займаються здоров'ям жінки. Пенсіонерка також написала заяву в "Епіцентр" з проханням надати їй відео з камер відеонагляду. Крім того, зять постраждалої почав пошуки адвокатів, які допоможуть притягнути охоронців до відповідальності.

У самому "Епіцентрі" в коментарі 24 каналу зазначили, що розбираються у цій ситуації.