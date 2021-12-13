За словами родича потерпілої, жінка пішла до "Епіцентру" вдень 12 грудня. Вони має проблеми з кістками та іноді "рівняє" собі спину за допомогою дощечки чи підкладає вішалку для одягу.

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Крім того, у неї нездорове серце, через що вона ходить з кардіостимулятором.

Силою змусили роздягнутися



Документи після огляду жінки у терапевта / Фото ТСН

Зять потерпілої каже, що охоронці "Епіцентру" схопили жінку за руки та повели у невідомому напрямку. Її залякали та змусили роздягнутись.

Внаслідок інциденту жінка отримала дуже серйозний стрес, вона не спала майже всю ніч та двічі втрачала свідомість

Пенсіонерка скаржилася на головний біль, підвищене серцебиття, підвищений тиск та запаморочення.

Медики діагностували у неї інфаркт.



У потерпілої діагностували інфаркт / Фото ТСН

Родичі вимагають покарання

До поліції члени родини потерпілої звернутися ще не встигли, оскільки займаються здоров'ям жінки. Пенсіонерка також написала заяву в "Епіцентр" з проханням надати їй відео з камер відеонагляду. Крім того, зять постраждалої почав пошуки адвокатів, які допоможуть притягнути охоронців до відповідальності.

У самому "Епіцентрі" в коментарі 24 каналу зазначили, що розбираються у цій ситуації.