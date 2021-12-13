За словами родича потерпілої, жінка пішла до "Епіцентру" вдень 12 грудня. Вони має проблеми з кістками та іноді "рівняє" собі спину за допомогою дощечки чи підкладає вішалку для одягу.
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Крім того, у неї нездорове серце, через що вона ходить з кардіостимулятором.
Силою змусили роздягнутися
Документи після огляду жінки у терапевта / Фото ТСН
- Зять потерпілої каже, що охоронці "Епіцентру" схопили жінку за руки та повели у невідомому напрямку. Її залякали та змусили роздягнутись.
- Внаслідок інциденту жінка отримала дуже серйозний стрес, вона не спала майже всю ніч та двічі втрачала свідомість
- Пенсіонерка скаржилася на головний біль, підвищене серцебиття, підвищений тиск та запаморочення.
- Медики діагностували у неї інфаркт.
У потерпілої діагностували інфаркт / Фото ТСН
Родичі вимагають покарання
До поліції члени родини потерпілої звернутися ще не встигли, оскільки займаються здоров'ям жінки. Пенсіонерка також написала заяву в "Епіцентр" з проханням надати їй відео з камер відеонагляду. Крім того, зять постраждалої почав пошуки адвокатів, які допоможуть притягнути охоронців до відповідальності.
У самому "Епіцентрі" в коментарі 24 каналу зазначили, що розбираються у цій ситуації.