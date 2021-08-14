З відео помітно, що бійка трапилась ввечері. Про це повідомило видання з посиланням на телеграм-канал "Х_Київ".

До теми На Контрактовій площі у Києві сталася бійка за участю поліцейських: відео

Молодики побились просто посеред вулиці

Інцидент трапився біля входу в ресторан "Пуза хата", що біля станції метро "Контрактова площа". Молоді люди били одне одного кулаками. Дехто падав на асфальт. Навколо них були перехожі.

Причина конфлікту наразі невідома. Однак після бійки деякі чоловіки лежали на асфальті, обхопивши голову руками. На місце приїхала швидка допомога.

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Людей у коментарях обурює те, що трапилось. Вони пригадали, що бійки там почали траплятись дуже часто.

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