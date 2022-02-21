Про це очільник столиці повідомив 20 лютого. Він зазначив, що без батька залишилися троє дітей, а наймолодшій доньці немає і року.
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Захищав Україну з початку війни
Мер наголосив, що Антон Сидоров із перших днів російської агресії захищав Україну. Він був помічником начальника штабу-начальником розвідки 30 окремої механізованої бригади.
"Антон Сидоров запам'ятався побратимам гідним, відданим та професійним військовослужбовцем. Справжнім захисником України. Світла пам'ять Герою!", – написав Кличко.
Що відомо про вбивство Антона Сидорова
- Українського розвідника Сидорова вбили російські окупанти 19 лютого. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції.
- Воїн загинув приблизно о 7:00 через обстріл з артилерійської зброї, яка заборонена мінськими угодами.
- Росія відкрила вогонь біля селища Миронівське. Сидоров отримав осколкове поранення в голову. Воно було несумісне з життям.
Текст публікації телеграм-каналу Віталія Кличка
35-ти річний Антон Сидоров із перших днів російської агресії захищав територіальну цілісність та незалежність України на сході нашої держави. Був помічником начальника штабу-начальником розвідки 3 мб 30 омбр. Він загинув учора під час обстрілу незаконними збройними формуваннями та російсько-окупаційними військами на Донбасі.
Місто зробить все, щоб підтримати доньок та вдову полеглого Героя.