Працівники внутрішньої безпеки поліції викрили причетних до торгівлі наркотичними засобами осіб, а також затримали свого колишнього колегу. 28-річний очільник угруповання сам готував амфетамін у приватному будинку та керував його розподілом та продажем.

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Всі члени банди не виявилися наркозалежними та вживали амфетамін у власній лабораторії.

Звільнили з лав поліції у 22 роки



Поліцейські знайшли чимало доказів виготовлення наркотиків / Фото поліції України

За даними слідства, організатор угруповання працював у міліції до кінця 2015 року. На момент звільнення йому було всього 22.

Після вигнання з правоохоронних органів чоловік вирішив налагодити схему виготовлення та продажу амфетаміну на Київщині та Чернігівщині.

Поліцейські з'ясували, що учасники угруповання в гаражному приміщенні та у ювелірній майстерні, які належать родині одного з фігурантів. Там вони фасували наркотики, передавали їх наркозалежним та вживали самі.



Правоохоронці затримали 2 членів угруповання / Фото поліції України

Під час обшуків у членів банди знайшли чималу кількість прекурсорів, 200 грамів амфетаміну, марихуану та пігулки з капсулами.

Крім того, поліцейські вилучили обладнання, оргтехніку та чорну бухгалтерію, а також 58 тисяч гривень, 2 тисячі доларів та майже 1 тисячу євро.

Слідчі повідомили про підозру у виготовленні, зберіганні та збуті наркотичних засобів лідеру угруповання та ще одному члену банди. Місцеперебування інших членів банди намагаються встановити.

Незабаром суд обиратиме затриманим запобіжні заходи.

Дивіться відео поліції про діяльність наркоугруповання: