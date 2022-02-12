Мріє стати співачкою: в Києві 8-річній дівчинці провели складну трансплантацію кісткового мозку

В Охматдиті врятували 8-річну дівчинку, у якої діагностували гостру лімфобластну лейкемію. Їй трансплантували кістковий мозок від неродинного донора.

Дівчинку вже виписали з лікарні додому. На захід завітала її улюблена співачка Надя Дорофєєва.

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Дитина потрапила до лікарні у 2018 році

8-річна Вероніка вперше потрапила в Охматдит ще у 2018 році. Їй діагностували гостру лімфобластну лейкемію. Тоді дитина протягом 9 місяців лікувалася у відділенні онкогематології та проходила курси хімієтерапія. На якийсь час хвороба відступила.

Однак у 2021 році в дівчинки трапився рецидив. Останні пів року вона перебувала у лікарні. Вероніці необхідна була трансплантація кісткового мозку, адже лише вона змогла б врятувати дитину. Проте ніхто з її родини не підходив як донор, тож Український реєстр донорів кісткового мозку розпочав шукати сумісного.

У всьому світовому реєстрі (а це 39 мільйонів донорів) не знайшлось такого, який підійшов би дитині за показниками 10 з 10. Була лише багатодітна 24-річна жінка з Польщі, яка підійшла дівчинці на 9 з 10. Це не був ідеальний варіант через низку ризиків. Однак саме ця жінка подарувала шанс на життя Вероніці.

Щоб кожен українець міг за потреби знайти донора 10 з 10, необхідно наповнювати наш український реєстр. Детальнішу інформацію про донорство кісткового мозку можна прочитати, перейшовши за посиланням



На виписку до дитини прийшла Надя Дорофєєва / Фото НДСЛ Охматдит

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Дівчинці провели неродинну трансплантацію

Вероніка – 22 дитина в Охматдиті, якій провели неродинну трансплантацію кісткового мозку. Після неї це зробили ще двом дітям. Попри всі ризики, операція минула успішно. 10 лютого дівчинку виписали з лікарні на амбулаторне лікування.

Лікарі відділення трансплантації кісткового мозку запровадили традицію – дитина на виписці дзвонить у дзвін переможця. Це означає, що певний етап лікування завершився.

Цей момент – вже перемога дитини, яка терпляче проходить важке й надскладне лікування, і ми робимо для неї свято,

– зазначив завідувач відділення Олександр Лисиця.

Окрім цього, здійснилася ще одна мрія Вероніки – до неї на виписку завітала її улюблена співачка Надя Дорофєєва. Дівчинка знає багато її пісень напам'ять. Одну з них дівчата заспівали разом.

"Очі дитини сяяли від радості! Вероніка має великі плани на майбутнє: вона мріє стати співачкою, акторкою або шеф-кухарем", – розповіли в лікарні.

Батько дівчинки також вирішив стати потенційним донором кісткового мозку та зареєструвався в Українському реєстрі. Ймовірно, колись він зможе врятувати чиєсь життя, як донорка з Польщі врятувала його доньку.



Трансплантація минула успішно / Фото НДСЛ Охматдит