У муніципальну охорону Києва влаштували екснайманця Росії
Джерело:фейсбук Михайла Макарука
У муніципальній охороні Києва нібито працює колишній терорист фейкової "ЛНР", контрольованої Росією, – Віллі Переходенко. Про це стало відомо 20 січня.
Про скандальний факт повідомив прессекретар волонтерської спільноти Inform Napalm Михайло Макарук. Він наголосив, що згаданий найманець навіть внесений у базу "Миротворець".
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Що відомо про бойовика
Зловмисник є уродженцем окупованого Росією Луганська, йому 52 роки. До початку грудня 2016 року він воював проти України у лавах 2 мотосрілецького батальйону окупантів терористичної "ЛНР", будучи старшим механіком-водієм.
Як стверджує Макарук, у муніципальну охорону української столиці Переходенка нібито влаштував Андрій Крищенко – колишній очільник поліції Києва, а нині – заступник голови КМДА.
Вибачте, всьому є межа, але щоб сепарня ходила по Києву і типу захищала нас – це вже перебір. Можливо, це буде цікаво депутатам: Віктору Кононенку, Зої Ярош, Дмитру Білоцерковцю та, може, і сам Віталій Кличко зверне увагу,
– обурився Макарук.
Депутати відреагували
Під дописом Макарука одразу відписалися депутати Київської міської ради. Так, Віктор Кононенко зазначив, що знає Крищенка як патріота з літа 2014 року – коли того призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови Словянської райдержадміністрації.
Тим часом Зоя Ярош пообіцяла відправити депутатське звернення з приводу підозрілого кадра у лавах муніципальної охорони.
Миттєва реакція мунварти
Також у коментарях один із представників муніципальної охорони Артем Романов зазначив, що після розголосу керівник комунального підприємства Сергій Чернишев нібито приїхав серед ночі на робоче місце і забрав особисту справу екстерориста Переходенка з відділу кадрів.
Посіпаку окупантів Віллі Переходенка внесли у базу сайту "Миротворець" / Фото з фейсбуку Михайла Макарука
"Паломництво" окупантів у столицю
- На початку листопада СБУ затримала у Києві керівника найжорстокішої катівні терористів "ДНР", де тримають українських полонених, – "Ізоляції".
- Йдеться про спільника російських загарбників Дениса Куликовського ("Палича").
- Вже 10 листопада його взяли під варту. Куликовський визнав свою вину, а також зізнався, що жив у Києві ще з 2019 року.
Текст публікації Михайла Макарука:
Я довго і спокійно спостерігав за процесами, які кояться в муніципальній охороні. Проте всьому є межа. Як каже Роман Сініцин, знайомтесь – Переходенко Віллі Володимирович.
"2 мотострілецький батальйон, 6 мотострілецька рота, 1 мотострілецький взвод, 1 мотострілецьке відділення "ополчення ЛНР". Старший механік-водій". Саме його Андрій Крищенко влаштував на роботу в мунохорону.
Центр "Миротворець" має і профіль цього кадра, який внесено в базу "Чистилища". Але, вибачте, всьому є межа. Щоб сепарня ходила по Києву і типу захищала нас – це вже перебір.
Можливо, це буде цікаво депутатам, КМДА. Віктору Кононенку, Зої Ярош, Дмитру Білоцерковцю, може, і сам Віталій Кличко зверне увагу.