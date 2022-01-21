У муніципальну охорону Києва влаштували екснайманця Росії

У муніципальній охороні Києва нібито працює колишній терорист фейкової "ЛНР", контрольованої Росією, – Віллі Переходенко. Про це стало відомо 20 січня.

Про скандальний факт повідомив прессекретар волонтерської спільноти Inform Napalm Михайло Макарук. Він наголосив, що згаданий найманець навіть внесений у базу "Миротворець".

До теми Кат "Ізоляції" Куликовський 2,5 року жив у Києві, поки його "шукав" Офіс генпрокурора, – ЗМІ

Що відомо про бойовика

Зловмисник є уродженцем окупованого Росією Луганська, йому 52 роки. До початку грудня 2016 року він воював проти України у лавах 2 мотосрілецького батальйону окупантів терористичної "ЛНР", будучи старшим механіком-водієм.

Як стверджує Макарук, у муніципальну охорону української столиці Переходенка нібито влаштував Андрій Крищенко – колишній очільник поліції Києва, а нині – заступник голови КМДА.

Вибачте, всьому є межа, але щоб сепарня ходила по Києву і типу захищала нас – це вже перебір. Можливо, це буде цікаво депутатам: Віктору Кононенку, Зої Ярош, Дмитру Білоцерковцю та, може, і сам Віталій Кличко зверне увагу,

– обурився Макарук.

Депутати відреагували

Під дописом Макарука одразу відписалися депутати Київської міської ради. Так, Віктор Кононенко зазначив, що знає Крищенка як патріота з літа 2014 року – коли того призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови Словянської райдержадміністрації.

Тим часом Зоя Ярош пообіцяла відправити депутатське звернення з приводу підозрілого кадра у лавах муніципальної охорони.

Миттєва реакція мунварти

Також у коментарях один із представників муніципальної охорони Артем Романов зазначив, що після розголосу керівник комунального підприємства Сергій Чернишев нібито приїхав серед ночі на робоче місце і забрав особисту справу екстерориста Переходенка з відділу кадрів.



Посіпаку окупантів Віллі Переходенка внесли у базу сайту "Миротворець" / Фото з фейсбуку Михайла Макарука

"Паломництво" окупантів у столицю

На початку листопада СБУ затримала у Києві керівника найжорстокішої катівні терористів "ДНР", де тримають українських полонених, – "Ізоляції".

Йдеться про спільника російських загарбників Дениса Куликовського ("Палича").

Вже 10 листопада його взяли під варту. Куликовський визнав свою вину, а також зізнався, що жив у Києві ще з 2019 року.

Текст публікації Михайла Макарука:

Я довго і спокійно спостерігав за процесами, які кояться в муніципальній охороні. Проте всьому є межа. Як каже Роман Сініцин, знайомтесь – Переходенко Віллі Володимирович.

"2 мотострілецький батальйон, 6 мотострілецька рота, 1 мотострілецький взвод, 1 мотострілецьке відділення "ополчення ЛНР". Старший механік-водій". Саме його Андрій Крищенко влаштував на роботу в мунохорону.

Центр "Миротворець" має і профіль цього кадра, який внесено в базу "Чистилища". Але, вибачте, всьому є межа. Щоб сепарня ходила по Києву і типу захищала нас – це вже перебір.

Можливо, це буде цікаво депутатам, КМДА. Віктору Кононенку, Зої Ярош, Дмитру Білоцерковцю, може, і сам Віталій Кличко зверне увагу.