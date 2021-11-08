На Оболоні жінка завела у квартирі "зоопарк" з вовка, борсука, лисиць та інших хижаків

Зоозахисники врятували із двокімнатної квартири жительки столичного району Оболонь вовка. Окрім нього, у тісних клітках сиділи борсук, дві лисиці, хижі птахи та вісім американських стаффордширських тер'єрів.

Вовка негайно доправили до ветеринара, оскільки у тварини на одній лапі було аж шість відкритих переломів. Згодом з'ясувалося, що це – наслідок нападу борсука тієї ж горе-власниці.

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На одній лапі хижака ветеринари виявили аж шість відкритих переломів / Фото з фейсбуку UAnimals

В любительки екзотики довелося відбирати ще й вовченя

Після того, як дорослого вовка забрали, жінка знову взяла додому маленьке вовченя. Однак зооактивісти таки домоглися, аби і цю тварину вона віддала їм. Зрештою обох сіроманців відвезли у спеціальний реабілітаційний центр у Бельгії.

Дикі тварини не лише є небезпечними для людей, але й потребують особливих умов догляду та раціону. Це можуть забезпечити лише кваліфіковані фахівці. Крім того, заводячи такого улюбленця, люди здебільшого дають заробити контрабандистам або браконьєрам.

Пам'ятайте, що навіть найбільша ваша любов не зробить диких тварин домашніми. Тож найкращий прояв любові до диких тварин – піклуватися про захист їхніх прав і про те, щоби вони жили на волі, а не у квартирах чи розважальних закладах,

– звернулися до українців волонтери.

Вовків хотіли видати за лайок: історія порятунку хижаків у "Борисполі"

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники врятували трьох вовків, яких громадянин Індії хотів вивезти з України до Гімалаїв. Тварин у документах він зазначив як західноєвропейських лайок. Тепер порушнику загрожує до 17 тисяч гривень штрафу, а хижаків відправлять у реабілітаційний центр у Харкові.

Текст публікації UAnimals:

Знайомтеся – на фото врятований вовк, якого жителька Оболоні в Києві тримала у своїй двокімнатній квартирі разом із борсуком, двома лисицями, хижими птахами та 8 собаками породи американський стаффордширський тер'єр. Усі вони проживали в собачих клітках.

Коли зоозахисники вилучили вовка, він мав 6 відкритих переломів на одній лапі – через некомпетентність власниці на вовка напав борсук.

Після вилучення бідолашної дикої тварини, жінка завела інше вовченя, але, на щастя, віддала його через тиск зоозахисників. Обидва вовки наразі знаходяться в реабілітаційному центрі у Бельгії.

Чому ця історія важлива?

По-перше, дикі тварини потребують належного утримання, простору, особливого режиму, їжі та процесу харчування, спілкування з собі подібними тощо. Для усього цього потрібні знання, компетенція та дуже часто ціла команда людей. Дуже часто забезпечити встановлені законом умови не можуть навіть зоопарки, що вже казати про звичайних людей і міські квартири.

По-друге, дикі тварини дійсно є небезпечними для людини та для інших тварин. Навіть не агресивні за своєю природою тварини в неволі, борючись за життя, можуть спричинити шкоду або навіть вбити людину чи інших тварин.

По-третє, мода на диких тварин супроводжується контрабандою та нелегальним розведенням. Часто диких тварин продають без документів на чорному ринку, що спричиняє швидкий темп вимирання диких тварин та зниження чисельності цілих видів.

Пам'ятайте, що навіть найбільша ваша любов не зробить диких тварин домашніми.

Тож найкращий прояв любові до диких тварин – піклуватися про захист їхніх прав і про те, щоби вони жили на волі, а не у квартирах чи розважальних закладах…