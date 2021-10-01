Обстріл авто голови Держархіву, пожежа у гімназії й мати-зозуля: головні новини Києва за тиждень

У Києві відкрили вогонь по авто голови Держархіву Анатолія Хромова. На Осокорках трапилася масштабна пожежа в гімназії. На Оболоні п'яна мати заснула та покинула маленького сина напризволяще. Читайте головні новини Києва за 27 вересня – 1 жовтня.

Найголовніші новини Києва за тиждень 27 вересня – 1 жовтня:

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Обстріл голови Держархіву: поранено водія

Невідомий зловмисник відкрив вогонь із пневматичної гвинтівки по машині голови Державного архіву Анатолія Хромова. Показово, що його самого у цей момент в авто не було. Інцидент трапився 30 вересня.

В результаті поранення у підборіддя зазнав водій чиновника. Наразі чоловіку вже нічого не загрожує.

Імовірного стрільця затримали. Він стверджує, що не хотів нікому нашкодити, а цілився буцімто у птахів.

У "Борисполі" оселився американець

Мандрівник зі США на місяць був змушеним оселитися просто в терміналі аеропорту "Бориспіль" через пограбування. Зловмисники поцупили у нього в одному з кафе летовища понад 9 тисяч доларів.

Втім, чоловік не впав у відчай і вирішив почекати, поки йому на картку надійдуть чергові соціальні виплати. За словами Нейдера Догана, миється він під краном у громадській вбиральні, а харчується тим, чим пригостять небайдужі люди.

Скандал із п'яною матір'ю та малюком

В Оболонському районі столиці небайдужа жінка помітила на вулиці маленького хлопчика без нагляду. Дитина плакала, поки її нетвереза мати спала поряд. Про інцидент у поліції розповіли 30 вересня.

Прибувши на виклик, правоохоронці застали дитину саму, оскільки горе-матір вже кудись пішла. Зрештою жінку затримали, склали на неї протокол, а хлопчика забрали із родини та відправили на огляд в лікарню.

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Пожежа в гімназії на Осокорках

Масштабна пожежа із задимленням охопила 1 жовтня їдальню столичної гімназії на вулиці Княжий затон, 12А. На місце негайно прибули рятувальники, 1500 учнів та співробітників освітнього закладу оперативно евакуювали. Адже дим швидко розповсюдився по всій будівлі й навіть на даху.

Загасити полум'я вогнеборцям вдалося за 15 хвилин. На місце інциденту прибуло чотири машини ДСНС та 15 членів екіпажів. Дим від пожежі у мікрорайоні Осокорки було видно звідусіль.

Дивіться відеокадри пожежі у гімназії на Осокорках:

Кличко анонсував масштабну антикорупційну перевірку в Києві

Після звинувачень київської влади у корупції, які звучали в останні місяці, мер Віталій Кличко вирішив провести масштабну перевірку. Для цього він ініціював укладення меморандуму між містом та незалежною юридичною компанією.

Кличко припустив, що певним силам можуть не подобатися позитивні зміни у столиці. Відтак, вони поставили собі за мету дискредитувати команду чинного мера. Однак оцінити правдивість таких закидів можна буде лише після серйозної перевірки.

Нам вкрай важливо, щоб була оприлюднена об’єктивна інформація, а не маніпуляції, які відбуваються останнім часом,

– наголосив Кличко.

Віталій Кличко хоче здійснити у Києві незалежну антикорупційну перевірку: відео

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Київ у The New York Times назвали "столицею пандемічних вечірок"

Американська журналістка Роза Лістер надрукувала у The New York Times статтю про Київ. Головне місто України вона назвала "пандемічною столицею вечірок", яка надто приваблює іноземців.

За словами жінки, головними принадами для туристів є дешевизна Києва, доступність наркотиків і практично безперешкодна можливість потрапити сюди з будь-якої точки світу в часи пандемії.