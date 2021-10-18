Після нападу зловмисник втік, залишивши потерпілого непритомним посеред вулиці. Постраждалого знайшли випадкові перехожі, які викликали патрульних та медиків швидкої.

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Правоохоронці та лікарі намагалися реанімувати чоловіка, але всі заходи були марними.

Міг бути у СІЗО, але вбив людину

Слідчі з'ясували, що загиблим є 44-річний батько двох дітей та ветеран війни на Донбасі.

Нетверезий зловмисник підійшов до чоловіка та завдав йому кілька ударів по голові руками та ногами.

Згодом правоохоронці встановили особу підозрюваного у вчиненні злочину та затримали його.

Ним виявився 24-річний уродженець Кропивницького, який на момент вбивства вже був підсудним в іншому кримінальному провадженню.

За даними слідства, молодий чоловік вчинив грабіж на Кіровоградщині, однак судді не посадили його під варту. Через це зловмисник приїхав до Києва, де влаштувався на роботу у кав'ярні та продовжив у вільний час займатися бойовими мистецтвами.

За фактом смерті учасника ООС правоохоронці відкрили кримінальне провадження за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до загибелі людини. Затриманому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді перебування в СІЗО.

Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Дивіться відео з місця вбивства ветерана під Києвом (увага! 21 + не для людей зі слабкими нервами):