Поліцейські, що купували порнофото в блогерки, втретє не змогли завершити розслідування злочину

Голосіївський районний суд Києва вже втретє продовжив термін досудового розслідування щодо нібито розповсюдження порнографії на профільному сайті OnlyFans мешканкою столиці. Дівчині загрожує до 7 років ув'язнення.

За даними ЗМІ, працівники поліції вже втретє не змогли вкластися у відведений законом рік, аби завершити досудове розслідування кримінального провадження. Оскільки матеріали справи ще не готові для передачі справи до суду, слідчі вкотре звернулися до Голосіївського районного суду.

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Служителі Феміди погодилися надати правоохоронцям ще кілька місяців, аби ті впоралися з роботою.

Тричі купували порно для зібрання доказів

За даними слідства, мешканка Голосіївського району вирішила трохи заробити, зареєструвавшись на сервісі OnlyFans у 2020 році. Діяла вона аж до 18 вересня 2021.

За цей час поліцейські встигли провести 3 "оперативних закупівлі" та за допомогою свого агента. Правоохоронці за гроші купували у дівчини доступ до порнографічних фотографій, аби зібрати докази її незаконної діяльності.

Кадри, які придбали поліцейські, коштували від 330 до 1 тисячі гривень та містили зображення жіночих принад.

Наприкінці 2021 року правоохоронці вирішили викрити зловмисницю та припинити її діяльність. Жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину по статті про виготовлення порнографії. Якщо її визнають винною в суді, їй загрожує до 7 років ув'язнення.

Львівська блогерка отримала штраф

Нещодавно Галицький районний суд Львова засудив дівчину за аналогічний злочин. Згідно з матеріалами справи, блогерка виставила на одному з сайтів 5 фото порнографічного характеру. Доступ до порно вона надала учасникам закритого чату. Порушницю визнали винною, але свободу жінки не обмежували – її оштрафували на 17 тисяч гривень. Крім того, блогерка має сплатити 2900 гривень судових зборів.